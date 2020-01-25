Зариф не исключил переговоров Ирана с США

Тегеран, 23 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с США.

По его словам, это может произойти даже после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, но только в том случае, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана.

«Нет, я никогда не исключаю возможности того, что люди изменят свой подход и признают реальность. Для нас неважно, кто сидит в Белом доме. Важно, как они себя ведут», — сказал глава МИД Ирана.

Он обратил внимание на то, что администрация американского президента Дональда Трампа «может исправить свое прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров».

«Мы до сих пор находимся за столом переговоров. Это они ушли», — сказал Зариф в разговоре с корреспондентом издания Der Spiegel.

Иранский генерал, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки со стороны США по зоне у аэропорта Багдада. Проведение операции одобрил лично глава Белого дома без согласования с Конгрессом США. Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск c территории государства. Многие эксперты и политологи назвали убийство Сулеймани терактом и призвали Вашингтон уйти с территории Ближнего Востока.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в разговоре с Федеральным агентством новостей отметили, что США должны оставить Ближний Восток в покое и немедленно покинуть регион.