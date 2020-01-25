Бышок назвал попыткой превратить историю в политику претензии Польши на репарации от РФ

Москва, 25 января. Претензии Польши на получение от России репараций за ущерб в годы войны являются попыткой превратить историю в политику. Об этом заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Напомним, ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкому таблоиду BILD, что Москва, как и Берлин, должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны.

«Я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность», — приводит слова Качиньского радио Sputnik.

Комментируя высказывание лидера польской партии, Бышок отметил, что история превращается в политику, когда ей начинают заниматься политические деятели.

«События прошлого начинают интерпретироваться в современном ключе, а современные государства и народы оказываются якобы виновны и ответственны, в моральном и материальном плане, за политику, которую проводили правительства и страны, которых сегодня нет на карте мира», — подчеркнул эксперт.

По словам Бышока, Польша давно стала той страной, где история — это направление государственной политики, а не «вотчина ученых». Заявления Качиньского и президента Польши Анджея Дуды следуют официальной исторической линии Варшавы. Эксперт отметил, что польские политики пытаются представить родную страну как «жертву советского и нацистского режимов», чтобы требовать послевоенные репарации в течение неограниченного периода времени и в объеме, установленном Варшавой.

«Денег Польша не получит, но правящие элиты страны подтвердят свою приверженность «правильной», национально-освободительной трактовке национальной польской исторической идентичности», — отметил Бышок в комментарии РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны.