Пять студентов из Китая госпитализированы в Иркутске с подозрением на коронавирус

Иркутск, 25 января. Пятеро студентов из Китая госпитализированы в Иркутске из-за подозрения на коронавирус.

По данным источника агентства «Интерфакс», студенты провели каникулы на родине, а в минувшую пятницу не пришли на учебу в университет. У всех учащихся на лицо все симптомы гриппа, однако медики подозревают коронавирус.

Сегодня стало известно о госпитализации в Иркутске еще одного приезжего из Китая. В Россию он прилетел из Пекина и попал в больницу также с подозрением на коронавирус.

В Китае жертвами этого вируса стал уже 41 человек. Число заболевших приблизилось к 1300. Случаи заражения были выявлены и в других странах мира.