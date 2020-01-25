«Текст» стал лучшим на «Золотом орле». ФАН-ТВ

Картина «Текст» Клима Шипенко получила премию «Золотой орел» в номинации картина года. 18 церемония вручения награды прошла 24 января в Москве.



Награда вручалась в 23 номинациях. За победу в главной категории боролись также ленты «Т-34» Алексея Сидорова, «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Дылда» Кантемира Балагова.

Лучшим актером прошлого года жюри признало Александра Петрова, сыгравшего главную роль в триумфальном «Тексте». За лучшую женскую роль отметили Викторию Мирошниченко, исполнившую в «Дылде» роль Ии. А в режиссерской номинации торжествовал Алексей Сидоров.