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ФАН-ТВ
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«Текст» стал лучшим на «Золотом орле». ФАН-ТВ

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Картина «Текст» Клима Шипенко получила премию «Золотой орел» в номинации картина года. 18 церемония вручения награды прошла 24 января в Москве.


«Текст» стал лучшим на «Золотом орле». ФАН-ТВНаграда вручалась в 23 номинациях. За победу в главной категории боролись также ленты «Т-34» Алексея Сидорова, «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Дылда» Кантемира Балагова.

«Текст» стал лучшим на «Золотом орле». ФАН-ТВЛучшим актером прошлого года жюри признало Александра Петрова, сыгравшего главную роль в триумфальном «Тексте». За лучшую женскую роль отметили Викторию Мирошниченко, исполнившую в «Дылде» роль Ии. А в режиссерской номинации торжествовал Алексей Сидоров.

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