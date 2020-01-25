Власти Гонконга объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса

Гонконг, 25 января. Власти Гонконга повысили уровень экстренного реагирования на распространение нового типа коронавируса с «серьезного» до «наивысшего», об этом сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

В настоящий момент в Гонконге подтверждено пять случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, все заболевшие были в китайском Ухане.

По словам главы администрации Гонконга, в рамках «наивысшего» уровня реагирования отменяются масштабные мероприятия, а каникулы в школах продлены до 17 февраля. Кроме того, власти Гонконга отменят все поездки для участия в культурных и спортивных мероприятиях, спонсируемых правительством района на территории континентального Китая.

«Таким образом мы сможем предотвратить распространение вируса в Гонконге, мы отменим все масштабные мероприятия, неважно, организованы они правительством города или другими структурами», — сообщила Лэм.

Также власти района приняли решение приостановить все железнодорожное и авиационное сообщение с Уханем.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском Ухане зарегистрировали вспышку неизвестного вида пневмонии. Позднее выяснилось, что заболевшие подхватили коронавирус. Жертвами болезни стали более 40 человек, а число инфицированных составляет уже около 1300. Чтобы избежать распространения коронавируса, китайские власти фактически изолировали Ухань, перекрыв движение транспорта.

В субботу Роспотребнадзор сообщил, что больных новым коронавирусом 2019-nCoV, по данным на 25 января, в России не выявлено.