Власти Болгарии предали интересы народа, присоединившись к инфовойне против России

Москва, 25 января. Болгария поддерживает информационную войну против России, инициированную Западом. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя высылку российских дипломатов из Софии.

Сенатор в разговоре с корреспондентом iReactor отметил, что политическая верхушка Болгарии руководствуется своими личными интересами, одобряя недружественные действия в отношении РФ.

«Мне кажется, о политическом будущем они не думают. Интересы Болгарии, я думаю, политиков не особо интересуют, вот те и поддерживают информационную войну против России», — заявил парламентарий.

По его словам, решение болгарских властей вредит отношениям между странами. На это Россия отреагирует адекватными ответными мерами.

«У нас принято говорить про симметричный ответ, но такие действия страны вредят Болгарии в целом. Политики руководствуются собственными интересами, а не интересами народа в целом», — сказал Цеков.

Напомним, Болгария выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже, при этом не предоставила никаких доказательств их противоправной деятельности.

В самой Болгарии уже высказываются против агрессивных действий в отношении России. Так, бывший глава МВД страны, лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков выразил удивление по поводу бездоказательных обвинений в шпионаже и рекомендовал генпрокурору Ивану Гешеву внимательнее относиться к своей работе.