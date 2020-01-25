Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при землетрясении в Турции

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при землетрясении на востоке Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме, направленной Путиным президенту Турции.

Напомним, землетрясение произошло в турецких провинциях Элязыг и Малатья вечером 24 января. В районе города Сивридже в Элязыге был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 6,8, пишет «Вечерняя Москва». Толчки ощущались в разных районах Турции, а также в Сирии, Ираке и Израиле.

По последней информации, число жертв землетрясения составило 21. Количество пострадавших превысило тысячу человек, сообщает радио Sputnik.

Около 30 домов в провинциях Элязыг и Малатья разрушены. Местных жителей призывают не возвращаться в здания, так как опасность обрушения сохраняется. Сейчас людей размещают в палатках. Реджеп Тайип Эрдоган лично следит за ситуацией после землетрясения, передает телеканал «360».