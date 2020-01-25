Инфекционист Никифоров назвал симптомы нового типа коронавируса

Москва, 25 января. Главными симптомами нового типа коронавируса являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке. Об этом рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.

По его словам, без лабораторного подтверждения заболевание трудно диагностировать.

«Этот вирус очень тяжело отличить от обычной банальной внебольничной пневмонии, потому что картина абсолютна та же», — сказал врач.

Власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. У больных высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель. Почти 1300 человек к настоящему моменту заболели, 41 человек погиб. Случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее предположила, что коронавирус, распространившийся в Китае, мог появиться неслучайно. Парламентарий отметила, что последние новости из Китая похожи на сводки «с фронтов апокалипсиса». Поклонская считает, что вирус могли распространить специально.