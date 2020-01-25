Российская комедия «Холоп» вызвала повышенный спрос в США и Канаде

Вашингтон, 25 января. Комедия «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко в субботу вышла в прокат в США и Канаде. Интерес зрителей к картине оказался настолько высоким, что прокатчики вынуждены вводить дополнительные сеансы.

Как сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков, российскую комедию покажут с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах в 28 городах США и Канады.

«Билеты были раскуплены так быстро, что мы в срочном порядке вводим дополнительные сеансы и новые залы», — рассказал Беляков.

По его словам, прокатчики ожидали высокий спрос, так как картина показала большой интерес и в России. Но интерес зрителя в США и Канаде превысил ожидания. Беляков считает, что повышенный спрос к картине обеспечило сарафанное радио — зрители сами просят показать фильм в их городе или районе.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее объяснила, чем вызван успех фильма «Холоп». По ее словам, «Холоп» показал стопроцентное попадание в психологию массового зрителя. В фильме присутствуют «и наша неприязнь к сословному обществу, и исконная тяга к торжеству справедливости, и абсолютно некровожадный национальный характер», добавила депутат.