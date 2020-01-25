Малькевич и Манукян исследуют феномен создания фейков на примере Instagram Виктории Бони

Аккаунт телеведущей, бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони в Instagram уже более суток не существует. При переходе на ее страницу можно увидеть надпись: «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Сама Виктория об этом молчит и нигде публично не высказывается о причинах исчезновения своей страницы. Молчит и ее пресс-служба. Аккаунт, на который были подписаны миллионы, никого не интересует? В ситуации пытается разобраться колумнист Федерального агентства новостей, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

Где миллионы?

Идею этой заметки мне подсказал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) журналист Александр Малькевич. На «исчезновение» телеведущей он обратил внимание вечером 24 января.

«Новость как раз для вечера пятницы, — написал Малькевич в своем Telegram-канале. — Мне тут сообщили, что в Instagram исчез официальный аккаунт Виктории Бони. Понимаю, что на любителя, но все-таки у нее было несколько миллионов подписчиков. Интрига…».

Утром в субботу Александр Малькевич развил эту мысль в новой заметке. По его мнению, эта история может служить пособием по производству фейковых новостей, с которыми активно борется возглавляемый им фонд.

«Давайте я расскажу вам, как создаются фейки, — пишет журналист. — Вчера я узнал, что в Instagram исчез аккаунт Виктории Бони. Поспрашивал знакомых журналистов и узнал, что Боня перед исчезновением своего аккаунта успела сообщить подписчикам, что отправляется в Перу, в глубокие джунгли, где (якобы) до сих пор обитают племена каннибалов. Значит, она у каннибалов? Круто же звучит, согласитесь? После чего можно уже включать конвейер домыслов».

Дальше Малькевич буквально по пунктам рассказывает, как формируются фейковые новости:

«1.Возможно, она в плену? 2.Может быть, именно поэтому и удалили ее Instagram? 3.Или это сделал кто-то, кто там на месте ее предал?»

Вроде бы все логично, не правда ли?

«Ну, а дальше — все просто, — пишет Александр Малькевич. — Достаточно любому изданию написать: «Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ сообщил, что Виктория Боня находится в плену у каннибалов», как эта информация побежит по лентам. И очень скоро мы прочитаем, что «Виктория Боня, возможно, растерзана каннибалами» или «ее съели» и так далее».

Такой вот получится «испорченный телефон», в который мы играли в детстве.

«В чем мораль? — спрашивает Александр Малькевич. — Пресс-служба звезды просто должна оперативно сообщать, где ее подопечная, и что на самом деле произошло с ее аккаунтом, у которого были миллионы подписчиков».

Кому нужны дутые «лидеры мнений»?

У меня есть еще вопросы в связи с этой историей. Звезда (или якобы «звезда»), у которой, тем не менее, более шести миллионов подписчиков, внезапно исчезает из Instagram. Ее аккаунт более суток недоступен, но нет официальных комментариев ни от нее, ни от ее пресс-службы. Что же в это время делается в прессе? Это вызвало немыслимый скандал? Вышли экстренные телевизионные эфиры на эту тему? Нет! За сутки об этом написали лишь несколько медиа, которые вряд ли можно причислить к топовым. Эти издания повторяют информацию про Перу, про каннибалов и так далее. Вроде бы увлекательно и даже скандально, не правда ли? Что же в итоге с ней там случилось? Виктория Боня попала в плен к каннибалам Перу? Или нет? Ее там съели? Продвинутые дикари завладели ее аккаунтом и в довершение всего удалили его за ненадобностью? Вопросы-вопросы, на которые нет ответов…

Но, оказывается, по сути, все это никому не интересно. Иначе где все эти миллионы подписчиков, которые ее читают? Они обрушили Instagram в поисках любимой звезды? Нет! Отдельные пользователи действительно задают вопросы в фан-аккаунтах Виктории Бони, но речь идет не о миллионах или сотнях тысяч подписчиков — вопросы задают единицы.

Помнится, когда недавно на сутки исчез мой аккаунт в «Одноклассниках», десятки тысяч моих подписчиков в других соцсетях писали на всех моих страницах комментарии с просьбой пояснить, что произошло, и я мгновенно реагировал. Острая реакция подписчиков сделала свое дело — ровно через сутки соцсеть вернула мне аккаунт.

Какой вывод напрашивается из истории с «исчезновением» Виктории Бони? У меня возникли закономерные вопросы: а так ли в действительности популярны и интересны эти блогеры уровня «Дома-2», Виктории Бони, Алены Водонаевой и иже с ними с миллионами подписчиков? Являются ли они в действительности «лидерами мнений», или, по сути, всем на их «мнение» наплевать? Может быть вся эта их «популярность» сильно раздута, и мы зря иногда излишне эмоционально реагируем на их, мягко скажем, неумные высказывания в соцетях, а они совершенно напрасно думают, что реально влияют на миллионы? На мой взгляд, позорная история с Водонаевой тому яркое подтверждение.

А, что касается Виктории Бони, надеюсь, у нее все нормально, и никакие каннибалы на нее не покусились.