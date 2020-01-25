Навальный игнорирует Жукова, чувствуя конкуренцию с его стороны

Москва, 25 января. Блогер и глава признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный всячески игнорирует появление в стане так называемой «оппозиции» нового персонажа — студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова.

В частности, можно вспомнить, что Навальный не пришел на оглашение приговора Жукову, когда молодого либерала осудили на три года условно за экстремистские высказывания. Судя по всему, глава ФБК почувствовал конкуренцию со стороны молодого и дерзкого соперника, передают «Народные новости».

После освобождения в зале суда Жуков стал перетягивать «оппозиционную» повестку на себя, сокращая присутствие Навального в медийном пространстве. Студент ВШЭ стал вести свою программу «Условно Ваш» на радио «Эхо Москвы», в которой уже были замечены беглый олигарх Михаил Ходорковский и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Более того, претендент на роль лидера «оппозиции» регулярно критикует деятельность Навального. Жуков подчеркивал, что ему непонятны методы работы ФБК.

«Зачем человек уже 5–6 раз подряд собирает очередной несанкционированный митинг без тактики, без стратегии?» — негодовал молодой «оппозиционер».

Фигура Навального надоела либералам, поэтому на роль лидера протеста пытаются выдвинуть нового человека. Другим кандидатом является блогер Юрий Дудь, который также не преминул возможностью высказать недовольство Навальным и его уличными акциями, назвав их «тухляком».

«Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?» — удивился Дудь на очередном незаконном митинге.

Дудь также связан с Ходорковским. Блогер получил премию «Профессия — журналист», которую учредила организация беглого олигарха «Открытая Россия».

Таким образом, заметно, что Ходорковский после критики так называемого «Умного голосования» Навального решил сделать ставку на новые фигуры среди «оппозиционеров». Беглый олигарх отлично видит бесперспективность проектов, инициируемых Навальным.