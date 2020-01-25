Около 30 домов обрушились из-за землетрясения на востоке Турции

Анкара, 25 января. Около 30 домов обрушились в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

По предварительной информации, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг. В провинции Малатья землетрясение разрушило 25 зданий. Местных жителей призывают пока не заходить в свои дома, поскольку опасность обрушения все еще сохраняется.

Как сообщает телеканал «360», подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в районе города Сивридже провинции Элязыг вечером 24 января. Толчки ощущали также жители Израиля, Ирака и Сирии.

На данный момент известно о 21 погибшем. Число пострадавших превысило тысячу человек, пишет «Парламентская газета».

В зону бедствия ранее прибыли 493 бригады спасателей из 28 регионов страны. Также на восток Турции переправили палатки, кровати и одеяла для пострадавших, передает радио Sputnik. Ранее было опубликовано видео с последствиями землетрясения.