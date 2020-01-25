Богомолов рассмешил фанатов новым снимком Собчак посреди песка

Москва, 25 января. Российский режиссер Константин Богомолов рассмешил подписчиков, опубликовав новое фото супруги Ксении Собчак в своем профиле в социальной сети Instagram.

На снимке телеведущая позирует в воздушном платье молочного оттенка посреди песка. Многие фолловеры сравнили Собчак с богиней и нимфой, отметив, что Богомолов относится к своей супруге с трепетом.

«Любимая женщина в любом ракурсе любима», — отметила nika162126.

«Красота необыкновенная», — восхищенно написала ld0306.

«Такая уже красивая Вашими глазами!» — подчеркнула kidzaniya80.

«Прекрасна! Обожаю вашу пару, берегите любовь!» — обратилась к влюбленным basilisagrey.

Однако не все восхитились снимком. Нашлись и те, кто стал акцентировать внимание на недостатках и откровенно высмеивать телеведущую.

«А ноги закопали?» — иронично спросила margolin.olga.

«Без ног будто. Ракурс не «айс», — обратила внимание olesia_realestate.

«Воздушно… Местами симпатично… Надо больше эротизма… А не ревматизма», — съязвила nata_sigaeva.

«Как ты ни старайся — все равно как тетка деревенская! Нет грациозности и легкости!» — поддержала diffenbahija.

Ранее Ксения Собчак разыграла фанатов, опубликовав «сексуальное» видео с отдыха на Мальдивах. В социальной сети Instagram появился ролик, на кадрах которого журналистка якобы наслаждается тропическим душем.