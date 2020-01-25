Новая китайская угроза: начнется ли в России смертельная эпидемия? ФАН-ТВ

Новость о том, что смертельно опасный коронавирус, бушующий в Китае, добрался до России, буквально взорвала информационное пространство страны.

22 января в Санкт-Петербурге и Москве сразу несколько человек, прилетевших из Китая, были изолированы врачами с подозрением на коронавирусную инфекцию. В петербургскую больницу им. Боткина доставили двух пассажиров авиарейса из Шанхая. Несмотря на то, что после первичного осмотра заражение не подтвердилось, оба мужчины по-прежнему находятся на карантине и проходят обследование. Также в Боткинскую больницу поступил третий пациент, ей оказалась жительница КНР.

«Двое поступивших, у них взяли материал лабораторный, отправили в референс-центр Роспотребнадзора, в специальную вирусологическую лабораторию. У одного из них уже нашли вирус парагриппа 3 типа. По третьей пациентке могу сказать, что можем подтвердить, что она есть. Она сегодня поступила. Третья пациентка — гражданка КНР. Она сегодня поступила в больницу им. Боткина из отеля с жалобами на повышенную температуру, признаки интоксикации, признаки респираторной инфекции ОРВИ. Провели диагностику и выявили у нее грипп типа А. Соответственно, ее лечат от гриппа», — сообщила Ольга Рябинина, пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Коронавирус, унесший жизни более 17 человек в Китае всего за несколько дней распространился по планете и поверг мир в панику. На сегодняшний день страшная болезнь уложила на койку около 600 человек. В больницах города Ухань, из которого и распространился вирус, сейчас огромные очереди. Паника набирает обороты.

Аэропорты России, являясь своеобразными воротами для проникновения опасной болезни на территорию страны, перешли на работу в усиленном режиме. В каждой воздушной гавани круглосуточно дежурят бригады специалистов Роспотребнадзора. Для идентификации и выявления вируса здесь используются тепловизоры. С их помощью можно быстро определить температуру человека, и, если она повышена, «подозреваемого» сразу отправляют к врачу.

«В аэропорту Домодедово предприняты необходимые меры для предотвращения инфекционного заболевания, в аэровокзале круглосуточно дежурит как собственная медицинская служба, так и специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области. Также хочу отметить, что ежегодно службы аэропорта, Роспотребнадзора проводят специальные учения, в рамках которых отрабатывают практические навыки выявления и транспортировки больного с подозрением на опасные инфекционные заболевания, а также с остальными пассажирами рейса и дезинфекцию воздушного судна», — рассказал Александр Власов — пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Авиакомпании также вводят специальные меры. Во многих из них отменены рейсы в Ухань, изменены расписания.

«Специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров. В случае выявления у пассажира повышенной температуры тела на борт немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта Шереметьево. При обнаружении характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира незамедлительно изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования. На сегодняшний день пассажиров, прибывших из КНР в Шереметьево, с подозрением на данное заболевание не выявлено», — уточнил Роман Генис, пресс-секретарь аэропорта Шереметьево.

Известно, что его переносчиками изначально являлись летучие мыши, либо какой-то иной вид грызунов. Попадая в организм человека, в первые 72 часа он вызывает вирусную пневмонию и больной умирает в течение 2-4 дней. Пока о вирусе известно немного.

Первый случай заражения вирусной пневмонией был зарегистрирован в конце декабря 2019 года на оптовом рынке в китайском городе Ухань. Переносчиком могли быть продающиеся там морские млекопитающие или грызуны. До наступления нового года было зафиксировано 27 заболевших, а к 5 января за медицинской помощью обратились 59 человек. Далее болезнь в короткие сроки, благодаря авиаперелетам, распространилась на территорию Южной Кореи, Японии, Таиланда, Тайваня, Австралии и США.

«Если турист прилетел, и федеральные власти не сообщили о возникновении вируса, то никто не будет нести ответственность. Если же произойдет другая ситуация: власти сообщали о том, что в Китай не рекомендуется летать, и турист полетел. Если туроператор или турагент не уведомили об этом, я скажу так: все заболевания, все возмещение, все лечение будет оплачивать виновная сторона. Не та, которая допустила полет, а та, которая не информировала туриста. Сотрудники медицинских служб находятся всегда в аэропорту. Они могут быть на территории нейтральной зоны, и также на территории зоны прилета. И если они смотрят, что с вами что-то не так, или им показалось, что с вами что-то не так, это обозначает, что вас попросту отвезут в специальное медицинское учреждение. И как только выявят вирус, вас, к сожалению, посадят на карантин. Вы не сможете никуда попасть, будь то транзит или прямой рейс», — рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

Ученым удалось выяснить, что данный вирус можно сравнить с ранее известными SARS и MERS — коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома и коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. Сейчас ученые вырабатывают специальные рекомендации для борьбы с 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет новый тип коронавируса — несущим риски, потенциально сравнимые с лихорадкой Эбола и свиным гриппом.

Напомним, за все время существования ВОЗ чрезвычайная ситуация объявлялась организацией всего пять раз: из-за эпидемии свиного гриппа и эпидемии полиомиелита (2009 год), вируса Зика (2016-й) и болезни, вызванной вирусом Эбола в Африке в 2014-м и 2019-м.

Эпидемии новых заболеваний вызваны очень опасными вирусами, разрушительными для человеческого организма. Они разнообразны по своему строению и механизму действия. В природе нет ни одной группы живых организмов, которую бы не поражали вирусы. Человек — не исключение.

Испанка

Самая смертоносная эпидемия гриппа отправила на тот свет больше людей, чем Первая мировая война, больше чем эпидемия чумы, выкосившей каждого второго европейца в XIV веке. «Испанка», как называли тогда грипп, унесла миллионы жизней. До сих пор ученые не пришли к единому мнению о количестве умерших и называют цифры от 20 до 50 миллионов.

Азиатский грипп

После «испанки» около 40 лет грипп не проявлял себя убийственными эпидемиями. Болезнь вновь дала о себе знать в 1957 году, когда зародившаяся в Китае эпидемия за полгода охватила всю планету. Грипп унес тогда около 3 миллионов жизней. В 1958 году ученые смогли создать вакцину от бушующего штамма вируса, что помогло в борьбе с пандемией «азиатского гриппа».

Птичий грипп

Эта страшная болезнь пришла в мир из юго-восточной Азии. Она была вызвана штаммом вируса, который является причиной всех известных видов гриппа среди людей, включая «испанку». Птичий грипп крайне опасен для человека: в среднем не выживает до 60% инфицированных.

Вирус Эбола

Лихорадка Эбола впервые была зафиксирована в Конго в 1976 году Вспышка этого заболевания повторялась десятки раз. Здесь все еще страшнее — погибают до 90% зараженных. Последняя эпидемия случилась совсем недавно и унесла более десяти тысяч жизней. Вирус был открыт в 1931 году. Это самая распространенная форма гриппа, вызывающая страшные пандемии. Одна из них случилась в 2009 году и унесла жизни миллионов людей.

Свиной грипп

Тем временем Минздрав России сообщает, что уже завершает разработку тестов для определения коронавируса. При этом, на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения опасной инфекцией на территории Российской Федерации.

«Скорее всего, этот вирус передается от животных к человеку или от человека к человеку, точный источник инфекции на сегодняшний день неизвестен, для предыдущих коронавирусов, мы знаем, что этот источник инфекции — летучие мыши. Если вы — здоровый человек, у вас нет каких-то сопутствующих заболеваний, то вероятность того, что болезнь пройдет легко — высока, то есть вы просто перенесете заболевание и выздоровеете. У ряда людей с ослабленным иммунитетом может наблюдаться тяжелое течение болезни. У нас на сегодняшний день 17 официальных летальных исходов в Китае, но большинство из них связаны с тем, что у пациентов были достаточно тяжелые сопутствующие заболевания до того, как они заболели этим новым возбудителем», — рассказал Дарья Даниленко, заместитель директора по научной работе НИИ им. Смородинцева.

Новая эпидемия уже обрушила акции, связанных с Китаем компаний, и цены на нефть. На туристический поток из Поднебесной вирус пока никак не повлиял. Разве что, многие россияне, планирующие свою поездку в Китай, изменили планы.

«Аннуляций туров в Китай нет. В основном, наши туристы выбирают остров Хайнань, который удален на 1 500 км от места, где сейчас эпидемия, это город Ухань. Туроператоры, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Ростуризма, доводят актуальную информацию о мерах предосторожности: не пить сырую воду, а только бутилированную, употреблять термически обработанную пищу и, конечно, не посещать город Ухань. Этот город не туристический», — говорит Дмитрий Горин, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Роспотребнадзоре заявляют, что полная изоляция от нового коронавируса невозможна, но успокоили — риск эпидемии в России невелик.

«Он (вирус) вызывает заболевание у старшей возрастной группы. Тяжелая острая респираторная инфекция, это его официальное название. Правда, он мало контагиозен, не так контагиозен как грипп, и это хорошо для нас. Заразиться можно при контакте с больным: во время разговора, во время чихания, нахождения в одном помещении и так далее. То есть так же, как и при гриппе. При гриппе в сотни раз легче заразиться, чем при этом заболевании. Ношение масок. Самое главное, что нужно сейчас сделать, пока не разберутся, не надо ехать в Китай. А тот, кто приехал из Китая, если он почувствовал недомогание, нужно сразу обратиться к врачу», — считает Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке.

Контрольные пункты в аэропортах, а в случае подозрения — осмотры врачей прямо на месте — не дадут новому вирусу добраться до миллионов наших сограждан. В России и мире есть все для того, чтобы справиться с глобальной эпидемией.