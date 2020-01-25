Москва, 25 января. Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

В интервью таблоиду BILD он отметил, что Германию и Россию нельзя сравнить, тем не менее Москва и Берлин, по мнению Качиньского, должны заплатить Варшаве компенсацию.

«Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность», — считает лидер правящей партии Польши «Право и справедливость».

Требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности», объяснил он.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что вопрос репараций со стороны ФРГ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, открыт. Москва на аналогичные требования со стороны Польши заявила, что никаких репараций Варшава не получит.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что Польша навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны. Профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье для польского издания Mysl Polska объяснила, что Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе, внезапно стала врагом Российской Федерации.