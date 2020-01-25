«Врачи без границ» спасли у берегов Ливии 59 мигрантов

Триполи, 25 января. Представители гуманитарных организаций «Врачи без границ» (MSF) и SOS Mediterranee спасли 59 нелегальных мигрантов, находившихся в терпящей бедствие деревянной лодке, неподалеку от ливийского побережья. Это уже далеко не первый подобный случай, поскольку нелегалы десятками пытаются попасть на территорию стран Евросоюза через Средиземное море.

Также по сообщению организаций, проводивших спасательную операцию в 26 милях от берегов Ливии, в настоящее время на борту судна Ocean Viking, ходящего под норвежским флагом, находится 151 «выживший». Гуманитарные поисково-спасательные операции были возобновлены в июле минувшего года в связи с бездействием европейских государств к проблеме нелегальной миграции из Северной Африки.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей освещало тему многочисленных преступлений со стороны подконтрольных так называемому МВД ПНС Ливии: Департамента по борьбе с незаконной миграцией и Береговой охраны. Так, мигранты из североафриканского государства зачастую попадают в руки представителей этих псевдогосударственных органов, которые отправляют несчастных в тюрьмы. В этих так называемых «центрах временного содержания» над людьми издеваются, подвергая их пыткам и насилию.

Факты нарушения прав человека со стороны структур марионеточного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по отношению к ливийским мигрантам были ранее зафиксированы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в специальных отчетах, тем не менее международное сообщество продолжает закрывать глаза на преступную деятельность утратившего свою легитимность оккупационного режима Триполи и его главаря Файеза Сарраджа.

Некоторых захваченных мигрантов террористы Береговой охраны иногда продают как рабов. Так, итальянские власти были уличены в сотрудничестве с боевиками ПНС, называющих себя «спасателями», которые при содействии Рима делали невинных рабами, а также пытались получить за них выкуп.

Ранее в немецкой некоммерческой организации Sea-Eye отмечали, что боевики Береговой охраны ПНС Ливии угрожали оружием экипажу одного из их судов, препятствуя спасению около 90 мигрантов у ливийских берегов.