Армия Сирии отражает атаки террористов в Алеппо и на востоке Идлиба

Отряд боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью до 50 человек атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо. Под ударом террористов оказались кварталы Рашидин-1 и Баллирамун на западной окраине города. Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Боевики обстреляли из минометов позиции САА в районе картонной фабрики в промзоне «Биньямин». По данным источников Федерального агентства новостей, атака была отражена. Бандформирования понесли потери – семь боевиков уничтожено, девять получили ранения. САА потеряла двух бойцов убитыми, еще четверо получили ранения. Информация о нападении опубликована медиаисточниками террористов.

#الجيش_السوري_الحر #الجبهة_الوطنية_للتحرير#حلب

مقتل وجرح عدد من ضباط وعناصر عصابات الأسد إثر استهداف تجمع لهم على محور #معمل_الكرتون غرب حلب بقذائف المدفعية الثقيلة. pic.twitter.com/Sgz9V2ObNU — جيش النصر (@AlnasarArmy) January 24, 2020

Ранее стало известно о росте числа жертв среди гражданского населения в результате обстрелов боевиков. В Алеппо под ударом оказался жилой район Суккари. Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что с 9 января при обстрелах и нападениях был убит 71 и получили ранения 149 мирных жителей.

Ожесточенные бои в Идлибе

В идлибской зоне деэскалации продолжаются столкновения между правительственными силами и бандформированиями. Террористы предприняли ряд нападений с использованием «шахид-мобилей», управляемых смертниками. Во всех случаях нападения удалось отразить, правительственные войска уничтожили заминированные автомобили на расстоянии от своих позиций. Также боевики активно применяют ракетное вооружение.

22 января отряд из 30 боевиков при поддержке четырех пикапов-«техничек» с тяжелым вооружением атаковал САА в районе населенного пункта Барса. После ожесточенного боя террористы вынуждены были отступить, трое боевиков были ликвидированы, еще семь получили ранения. САА потеряла троих убитыми и четверых ранеными.

Ожесточенные столкновения шли в районе освобожденного ранее населенного пункта Абу-Дафна. Источники ФАН сообщают об атаке отряда из 20 боевиков при поддержке «техничек». Нападение удалось отразить, когда в бой вступили танки САА, обе стороны понесли потери.

Кроме того, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку прорваться в направлении населенного пункта Ат-Тах, который был освобожден САА в декабре. Боевики активно применяют ПТУР, полученные из Турции.

Террористы бросили в бой танки

Крупное нападение произошло в районе населенного пункта Абу-Джуриф, который находится под контролем САА. В наступлении участвовало до 200 боевиков союзной «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) при поддержке 20 «техничек», двух БМП, танка и двух «шахид-мобилей». Перед нападением боевики провели массированную артиллерийскую подготовку, применялись также кустарные боевые беспилотники.

HTS release footage of a coordinated launch of rockets prior to their capture of Abu Jarif village in the Idlib countryside. pic.twitter.com/4psVwqtygE — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 16, 2020

В ходе нападения боевики смогли вклиниться в оборону САА на глубину до 1,2 км и до 3,5 км по фронту, захватив населенные пункты Хувейн аль-Шааф и Самкат.

Другая крупная атака произошла в районе населенного пункта Маар-Шамарин, где в нападение перешли два отряда «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью до 250 боевиков при поддержке 34 «техничек», двух танков и БМП, а также еще двух «шахид-мобилей». Террористам удалось вклиниться в оборону сирийских войск на глубину до 1,3 км и до 2,5 км по фронту.

В обоих случаях правительственным войска удалось остановить наступление боевиков и вернуть утраченные позиции. На данный момент все населенные пункты, освобожденные в ходе предыдущих наступательных действий, находятся под контролем САА. В ходе контрударов передовым частям САА (в том числе 25-й дивизии специального назначения, известной как «Силы Тигра») удалось захватить оружие и технику боевиков.

Tiger forces claim to have captured a number of HTS vehicles in their advances tonight in Idlib pic.twitter.com/zm8KhV2SYN — Titus Michaeleus (@TitusMichaeleus) January 25, 2020

САА продолжает отражать удары террористов на юго-востоке Идлиба и юге Алеппо. За минувшие сутки основные столкновения шли в районе города Джарджаназ и в западных кварталах Алеппо.

Политические соображения

По мнению военного эксперта, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, боевики пользуются тем, что САА не переходит в наступление «по политическим соображениям».

«Турция оказывает давление на Россию и Сирию, чтобы наступательная операция в Идлибе не развивалась. Боевики концентрируют силы для тактических ударов и пытаются нащупать слабину в сирийском фронте – им даже удалось добиться отдельных успехов, которые они, правда, не могут закрепить, — указал эксперт в интервью Федеральному агентству новостей. Силы для этого у них еще есть, по крайней мере живая сила, – техники у них за минувший год стало значительно меньше. Атаки с массированным применением смертников на «шахид-мобилях», попытки пробить фронт на направлениях, где его держат не «Силы Тигра», не 5-й корпус САА, а народное ополчение или проиранские силы, могут принести какие-то результаты. Наверняка боевики обдумывают такой вариант».

Впрочем, «лучшие времена» для связанных с «Аль-Каидой»1 (международная террористическая организация, запрещенная в РФ) боевиков в Идлибе уже прошли, считает военный эксперт – с 2017 года террористам «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) и связанных с ней группировок так и не удалось достигнуть серьезных успехов. Новая атака, напротив, могла бы дать шанс САА развернуть контрнаступление, считает Борис Рожин.

«Во всех случаях дело ограничивалось захватом нескольких поселков, которые они могли удерживать два-три дня, после чего эти силы перемалывались благодаря огневому превосходству сирийской армии и ВКС РФ. Такого рода наступательные операции очень дорого обходились и обходятся боевикам и не приносили оперативных результатов, — указал главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад». С другой стороны, такое нападение могло бы снять препятствия, которые ставит Турция, и позволило бы сосредоточить силы САА для наступления в направлении в направлении Маарет ан-Нумана и Серакиба».

Отчаянное сопротивление фанатиков

Несмотря на то, что «Джебхат ан-Нусра» обладает значительными силами – порядка 20–30 тысяч боевиков — на данный момент у террористов на территории идлибской зоны деэскалации нет шансов на победу в войне против Дамаска, считает эксперт. Турция стремится вывезти боевиков из подконтрольных ей группировок в Ливию, понимая, что в противном случае эти активы будут уничтожены в боях с САА. Моральный дух остающихся в Идлибе боевиков падает, и продолжают борьбу в основном фанатики-джихадисты.

«Там велика доля религиозных фанатиков, для которых сама борьба, даже безнадежная, является символом и смыслом их жизни. Пропаганда этих группировок для части боевиков является руководством к действию – хотя объективно военно-политическая обстановка изменилась очень сильно не в их пользу. Другие же поняли, что им ничего не светит, и отправились зарабатывать деньги в Ливию», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.