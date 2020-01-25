Сирия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере образования

Дамаск, 25 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис встретился с министром образования Ирана Мохсеном Хаджи Мирзаи, стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области экономического, социального развития и образования.

На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе беседы Хамис заявил, что Сирия уделяет особое внимание удовлетворению потребностей населения и ликвидации последствий террористической войны, которая пыталась исказить моральные и культурные ценности сирийской молодежи.

Глава сирийского правительства подчеркнул, что Дамаск делает все возможное для восстановления школ в районах, освобожденных от терроризма, развития научных исследований и обеспечения потребности в профессиональном образовании. Хамис отметил важность укрепления сотрудничества с дружественными странами в области обмена опытом и знаниями и организации совместных мероприятий, которые повысили бы культуру борьбы с терроризмом.

Со своей стороны Мирзаи высоко оценил устойчивость функционирования образовательных учреждений в Сирии, несмотря на многочисленные террористические атаки, стойкость сирийского народа в борьбе с боевиками путем распространения знаний между поколениями.

Иран поддерживает Сирию в ее планах развития и стремление расширять сотрудничество в разработке учебных программ и расширении горизонтов научных исследований во всех областях, завершил министр.

В ходе визита Мосхена Хаджи Мирзаи в Дамаск также был подписан меморандум о взаимопонимании, который включает обмен опытом в научной и образовательной областях, оказание инженерно-технических услуг и помощь в ремонте школ. Ожидается, что все это будет способствовать развитию образовательного процесса как в Иране, так и в Сирии.

Меморандум вступит в силу уже на следующей неделе.