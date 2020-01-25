Песков прокомментировал сообщения об уходе Суркова с госслужбы

Москва, 25 ноября. Указа об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Сурков покинул госслужбу.

О том, что Сурков якобы решил уйти с госслужбы, в субботу утром заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. По его словам, решение было принято помощником президента из-за «смены курса на украинском направлении».

Однако представитель Кремля заявления Чеснакова опроверг.

«Эти сообщения не соответствуют действительности и отражают точку зрения только тех, кто об этом говорит», — подчеркнул Песков в комментарии РИА Новости.

Напомним, пост помощника президента Сурков занял 20 сентября 2013 года. В переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения Минских соглашений он участвовал с 2016 года. В 2017 году начал представлять Россию в переговорах с США по вопросам урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Американскую сторону представлял Курт Волкер.