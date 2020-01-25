«Шоколадочка» Гагарина восхитила поклонников мальдивским загаром

Москва, 25 января. Известная российская певица Полина Гагарина порадовала поклонников новым фото с отдыха на Мальдивах. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram и поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к загару.

«В этот раз, как никогда, я вся усыпана веснушками. И хоть загорать вредно, не могу каждый раз отказать себе в удовольствии вернуться шоколадкой», — написала артистка.

Поклонники Гагариной восхитились мальдивским загаром певицы, а также поделились со своим кумиром советами по поводу пребывания на солнце.

«Шоколадочка ты наша! Няма!» — написал murza40k.

«Загорать не вредно! Получайте витамин Д с удовольствием!» — прокомментировала annetmilov.

«Загораем аккуратно, с защитными средствами», — посоветовала alisonkarud.

«Я люблю загар. А вы красотка!!!» — восхитилась olesia_lukonina.

«С позиции врача знаю, что вредно!!! Но какая вы школьная и симпатичная с веснушками!!! Девочка-девочка!!!» — оценила образ певицы elenabidarova.

Некоторые подписчики Гагариной в Instagram обратили внимание на худобу поп-звезды.

«Ты худеешь сильно», — отметила smuches.

«Без макияжа обычная как и все, ну уж очень худая, я бы сказала», — написала olga28_2020.

Ранее Полина Гагарина поделилась с подписчиками подробностями своего страшного полета на Мальдивы. Вместе с маленькой дочкой Мией певица пережила сильную турбулентность.