МИД Ирана сообщил, что ответственный за крушение «Боинга» находится в тюрьме

Тегеран, 25 января. Ответственный за крушение украинского «Боинга-737» под Тегераном человек в настоящее время находится в тюрьме, об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По словам министра иностранных дел ИРИ, в результате действий этого человека иранскими ВС 8 января был по ошибке сбит украинский самолет.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», ― приводит слова Зарифа агентство ISNA.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

В Тегеране сообщили, что лайнер был ошибочно сбит силами ПВО страны из-за непрекращающихся провокаций США в регионе. Иран принес извинения за произошедшую катастрофу, власти республики пообещали наказать всех виновных в трагедии. Однако в Тегеране напомнили, что катастрофа произошла из-за кризиса в регионе, спровоцированного США. Иран готовился к атакам со стороны США, самолет был ошибочно принят за американский беспилотник.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что юридической вины Тегерана в крушении «Боинга-737» нет ― человеческая ошибка стала результатом провокационного поведения США в регионе. Сенатор напомнил, что перед катастрофой американские военные убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.