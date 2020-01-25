Сирия, 25 января. Сирийская армия освободила три населенных пункта в Идлибе. Курдские радикалы совершили вылазку в Ракке в зоны контроля турецкой армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юго-западе Алеппо нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозиции.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе освободили три поселка, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек и БМП, в северо-западной части Алеппо развернули наступление на позиции джихадистов.

Армия Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов SDF на севере Хасаки, в Ракке обменялись ударами с отрядами SDF у Айн-Иссы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась ударами с правительственными силами на юге Идлиба, потеряла три поселка.

Курдские вооруженные формирования: совершили попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии и союзного ополчения у Тель-Тамра в Хасаке.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции продолжаются боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против отрядов радикалов «вооруженной оппозиции» и альянса «Тахрир аш-Шам». Оппозиционные группировки обстреляли из артиллерии места дислокации правительственных сил к западу от города Алеппо, как передает агентство Baladi News. В районе Аз-Захра САА разворачивает контрнаступление на позиции боевиков.

У поселка Аль-Эйс правительственные силы ведут обстрел укрытий боевиков из тяжелой артиллерии. ВВС Сирии возобновили вылеты в районы, оккупированные радикалами и нанесли точечные удары по окрестностям поселка Хан аль-Асаль и у деревень Сахуфан и Рашидин, как передает Telegram-канал Al Mohrar Media.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба правительственные силы с рассветом развернули наступление в районе города Маарет-ан-Нуман, как сообщает военно-аналитический Twitter-канал Zoka. Агентство Step News передает, после продолжительной перестрелки с джихадистами «Тахрир аш-Шам»отрядам сирийской армии удалось освободить поселки Маар-Ширин, Абу-Джариф и Дейр-аш-Шарки.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» разместили на подконтрольном им медиаресурсе заявление о том, что у поселка Абу-Джариф им удалось подбить бронированный автомобиль САА из гранатомета, а также убить нескольких солдат правительственных сил у поселков Хальбан и Дейр-аш-Шарки, ударив по укрытиям противотанковых ракетных установок.

Провинция Ракка

Источник в сети Twitter (@NotWoofers) сообщает, что на севере провинции Ракки у поселка Салиба были замечены беспилотники турецкой армии над линиями соприкосновения сторон протурецких отрядов и курдских радикалов.

В районе города Айн-Исса турецкая армия обстреливает из тяжелой артиллерии позиции боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем также сообщает источник.

Провинция Хасака

На севере Хасаки также возобновились боестолкновения между курдскими радикалами и бойцами протурецких отрядов. В ответ на попытку боевиков SDF проникнуть за линии обороны, ВС Турции у города Тель-Тамр огонь из пулеметов, как передает медиаресур Alk Habour 21. Пока ни одна из сторон конфликта не делала заявлений о потерях в живой силе и боевой технике, понесенных в результате столкновения.