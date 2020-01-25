Таролог Копнева предупредила, что семью принца Уильяма и Кейт Миддлтон разрушат измены

Москва, 25 января. Семейное счастье британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон окажется под угрозой из-за романов на стороне. Непростое будущее герцогу и герцогине Кембриджским предсказала таролог Наталья Копнева.

По словам гадалки, Кейт заведет интрижку в марте. Так она решит выместить свое недовольство жизнью по правилам, от которой на самом деле очень страдает. Все начнется с легкого флирта, но тайное станет явным уже летом. О пикантной истории прознают СМИ.

«В результате здравый смысл победит, и Миддлтон вернется в семью, а точнее — отложит роман на потом, временно прекратив всяческое общение с другим мужчиной», — пояснила Копнева в комментарии «Дни.ру».

Таролог считает, что этот роман поможет ей перезагрузиться, так как жить под постоянным контролем и обдумывать каждый свой шаг весьма непросто.

Сюрпризы со стороны Уильяма начнутся уже после этой истории. Предсказательница пояснила, что на стороне принца закрутятся серьезные отношения и он, в отличие от жены, «пустится во все тяжкие».

«Более того, есть вероятность, что его дама забеременеет», — подчеркнула собеседница портала.

Миддлтон в этой ситуации, по словам гадалки, поступит мудро.

«Она выпустит мужа из-под контроля только потому, что сама будет чувствовать себя несколько виноватой. В любом случае, развода она не даст», — добавила она.

Еще через год, согласно прогнозам Копневой, герцогиня Кембриджская снова станет матерью.

В январе внимание мировых СМИ было приковано к младшему брату Уильяма. 8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Кроме того, они заявили, что собираются стать финансово независимыми. С 18 января они лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество. 20 января Гарри признался, что отказ от титула опечалил его, ведь он любит Британию и хотел служить королеве, но на крайние меры пошел ради интересов жены и своего первенца.