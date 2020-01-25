Поклонники требуют от близких Заворотнюк раскрыть подробности о ее состоянии

Москва, 25 января. Поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк требуют от ее близких прояснить детали касательно состояния здоровья артистки. Однако родственники актрисы продолжают скрывать информацию.

Как сообщают сотрудники реабилитационного центра на Рублевке, Заворотнюк перестала посещать назначенные процедуры.

«Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала, а теперь пропала», — рассказала специалист клиники.

Эта информация вновь вызвала волну обсуждения ситуации вокруг болезни Заворотнюк в социальных сетях, передают «Дни.ру». Поклонники артистки призвали ее близких раскрыть подробности о состоянии Заворотнюк и не плодить слухи.

«Нерадивые родственники. Ведь уже действительно ничего не хочется знать про нее, но хоть родня должна же защищать честь и достоинство Анастасии», — отметил один из пользователей Сети.

Другие фанаты актрисы заявили, что устали от негативной информации.

«Ну скажите вы что-нибудь официально! Каждый день тысяча всякого мусора про Анастасию Заворотнюк, вам-то не надоело еще?» — написал другой подписчик.

Напомним, в августе 2019 года появились сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк. Сообщается, что якобы у актрисы диагностирован рак головного мозга четвертой стадии. Родственники отказываются публично комментировать ее состояние, что порождает появление разнообразных слухов в Сети.