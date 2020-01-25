Джаралла заявил, что «ВКонтакте» может выступить в роли цифрового «объединителя Европы»

Итальянская антимонопольная служба начала проводить разбирательство в отношении международной социальной сети Facebook. Компания с прибылью в 17 с лишним миллиардов долларов может быть оштрафована на 5 миллионов долларов за то, что использовала в коммерческих целях данные своих пользователей, не уведомив их об этом. Для руководителя компании Марка Цукерберга это небольшие деньги, однако если другие государства найдут нарушения в деятельности «социального монополиста» и также назначат штрафы, сумма наберется внушительная. В частности, этим должна озаботиться Россия, в отношении граждан которой Facebook ведет ярко выраженную русофобскую политику, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Владимир Джаралла.

По его мнению, нет никаких сомнений в том, что в отношении российских пользователей эта соцсеть также ведет целенаправленный сбор информации с целью своего дальнейшего обогащения.

«В этой связи наложение штрафов, подобных тем, что наложили итальянские власти на Facebook, выглядит логичным, — уверен собеседник ФАН. — Тем не менее, для такого гиганта международного капитала даже многомиллионные взыскания не являются критичными настолько, чтобы он хоть как-то поменял проводимую им политику. Так что нужно пойти дальше в этом вопросе и придумать адекватную альтернативу для подобного рода компаний».

По словам эксперта, для этих целей отлично подойдет опыт Франции: власти этой страны додумались ввести в качестве штрафов не фиксированные суммы, а проценты от прибыли, которую нарушающая законы их страны компания получает на ее территории.

«Более того, здесь открывается простор для сотрудничества с Европейским союзом, — продолжил политолог. — Ведь Facebook построил свою империю за счет поглощения большей части существовавших в Европе аналогов. И тут у России есть преимущество: как отметил президент РФ Владимир Путин, наша страна — одна из немногих, где существует своя цифровая культура. И этот фактор можно было бы использовать для создания глобальной альтернативы Facebook на территории ЕС».

Джаралла уверен, что в роли цифрового «объединителя Европы» вполне могла бы выступить российская социальная сеть «ВКонтакте». Однако ей нужен определенный стимул для подобного рода экспансии — по словам политолога, главная соцсеть России в последние годы «топчется на месте».

«То, что мы сейчас имеем в лице «ВКонтакте» — это отличный фундамент для построения здания крупной международной социальной сети, — считает эксперт. — В тесном сотрудничестве с российской государственной властью она вполне может выйти на новый уровень развития. Однако следует помнить, что в случае выхода на другие общества и культуры «ВКонтакте» должна развиваться не как монополия, а скорее, как федерация — только так она будет привлекательна для других стран».

Что же касается пресечения нынешней русофобской политики Facebook, то здесь власти России все делают правильно: оказывают давление, вводят штрафы, приглашают к ведению переговоров и публично призывают соблюдать наше законодательство. Применение каких-либо иных инструментов внушения, по словам Джараллы, в отношении глобального монополиста окажется затруднительным.