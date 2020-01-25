Патрушев посетил Центр технологии судостроения в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Центр технологии судостроения и судоремонта в Петербурге, где ознакомился с его проектами. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

В ходе визита Патрушеву рассказали о возможностях и перспективах Центра для инновационного развития судостроительной отрасли. Особое внимание было уделено проектированию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии. На базе завода планируется создание первой в России цифровой верфи.

«Реализация проекта позволит выйти на создание от 10 судов 5 проектов, включая рыбопромысловые суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый завод позволит строить суда в классе «река-море». Патрушеву продемонстрировали виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, его строительство начнется в августе текущего года.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город поможет РФ вернуть лидирующие позиции в кораблестроении. Градоначальник отметил, что 60% специалистов сферы судостроения являются выпускниками петербургского вуза. Кроме того, в Северной столице находятся более 40 судостроительных предприятий.