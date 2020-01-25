Россия зафиксировала 108 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 25 января. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 108 случаев стрельбы на территории республики за сутки, а Турция, в свою очередь, сообщила о 89. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Российская часть представительства проинформировала о 30 случаях стрельбы в Латакии, 48 — в Алеппо, 30 — в Идлибе.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 89 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — 53, Идлиб — 34, Латакия — два», — указывается в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Официальный Дамаск занимается восстановлением инфраструктуры.