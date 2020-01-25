Крупный пожар ликвидирован в Екатеринбурге. ФАН-ТВ

В Екатеринбурге спасатели ликвидировали крупный пожар. Горело производственное здание площадью 200 кв. м. Тушение усложнялось наличием горючих материалов внутри помещений и удаленностью источника воды — ближайший пожарный гидрант находился в километре от места ЧП. Для координации действий, сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Спасателям пришлось задействовать пожарный поезд. Для замеров содержания вредных веществ в воздухе прибыла инженерная химическая лаборатория Специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. По результатам замеров превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. В течение часа пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

С последствиями пожара борются 114 человек, 36 единиц техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 29 единиц техники. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.