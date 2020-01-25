Прикольные поздравления в Татьянин день для подруг, родных, сотрудниц, а также студентов

В этом году популярный в России праздник Татьянин день, который отмечается 25 января, приходится на субботу. На Руси это день считался праздником всех женщин, не только носительниц имени Татьяна. Также это праздник российского студенчества. Предлагаем варианты коротких прикольных поздравлений с Татьяниным днем для всех носительниц этого имени, а также для студентов в студенток. Поздравления Татьянам и студентам можно послать в виде SMS-сообщений или через социальные сети.

***

Пускай, Татьяна, в этот день

Не расцвела еще сирень.

Но ты — как розовый букет,

Прекраснее на свете нет!

***

Я желаю всем Татьянам

Денег — полные карманы.

Океан и море счастья,

И любви, и пылкой страсти.

На работе отличиться

И поймать перо жар-птицы,

И раскрыть свои таланты!

***

Танюши, праздник ваш сегодня,

Хочу вам всем я пожелать —

Не знать печалей, быть свободными

Мир покорять, не унывать.

Шагать уверенно по курсу,

Активно жить и улыбаться,

Петь песни, жизнью наслаждаться!

Желаю вам сегодня я забыть печали и заботы,

Любви, взаимной и большой,

И не старейте вы душой!

***

Тани, Танечки, Танюши,

Вам пора меня послушать:

Пожелаю, чтоб всегда

В гору шли у вас дела,

Чтобы были вы красивы,

Сногсшибательны, счастливы.

Чтобы жизнь полна событий,

Путешествий и открытий,

Чтоб скучать не приходилось,

Чтоб всегда вы веселились.

Вам желаю встретить счастье,

Чтобы при любом ненастье

Рядом были все друзья,

И, конечно же, — семья!

***

Желаю в День святой Татьяны,

Вам денег полные карманы,

Позволить, что душе угодно,

И чтобы стало все возможным!

***

В День Татьяны, студент, не зевай:

Праздную сам, всех друзей поздравляй!

Пусть Татьяна приносит удачу,

Ну и сессию — без пересдачи!

***

С днем Татьяны, Танечка!

Будь счастливой очень!

Дней лишь только радостных,

Снов хороших ночью!

Солнышка лучистого,

Настроения классного,

И всего, что хочется, —

Светлого, прекрасного!

***

Студенту каждому сегодня

Татьянин день удачу шлет.

Пусть праздник будет распрекрасным,

И всем удачу принесет!

«Хвосты» пускай не беспокоят,

Зачетка радует пусть глаз.

А тема курсовой работы

Пусть будет легкою как раз.

Седой профессор пусть смягчится,

Увидев завтра вас с утра.

С любимым праздником, студенты,

Всем в жизни вашей — лишь добра!

***

Всем студентам и студенткам, а особенно Танюшкам,

Мы сегодня пожелаем море целое добра,

Веселиться станем дружно,

Весело и без похмелья.

Чтобы завтра не болела голова!