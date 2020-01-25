Управление образования Дамаска восстановило школу в Восточной Гуте

Дамаск, 25 января. Управление образования сирийской провинции Дамаск открыло общеобразовательную школу в городе Арбин (Восточная Гута) после завершения ремонта, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Здание учебного заведения серьезно пострадало во время террористической оккупации — боевики использовали его в качестве штаб-квартиры.

Глава местного управления образования Махер Фарадж рассказал, что в ходе ремонта все классы обеспечили необходимыми учебными местами, столами и шкафами для хранения учебников и канцелярии. Открытие ожидается уже во втором семестре нового учебного года.

Фарадж также отметил, что в прошлом году было отремонтировано порядка 290 школ. Ожидается, что в 2020 году управление образования Дамаска завершит восстановление всех среднеобразовательных учреждений провинции, поврежденных в результате терроризма.

В комментарии ФАН директор восстановленной школы Халед Мавиш заявил, что классы рассчитаны на 2000 учеников. Он также выразил надежду, что качество образования сирийских школьников со временем вернется к довоенному времени. Мавиш отдельно отметил поддержку Министерства образования Сирии и усилия простых людей, направленные на скорейшее восстановление Арбина.

Губернатор провинции Алаа Мунир Ибрагим сообщил, что в настоящее время ведется активная работа по увеличению числа учебных заведений в окрестностях Дамаска. По его словам, в десяти школах Арбина на днях будут завершены все ремонтные работы, в скором времени будут сданы в эксплуатацию еще семь зданий, пострадавших во время военного конфликта.

Стоит отметить, что российская сторона тоже оказывает содействие в восстановлении Дамаска. Так, в сентябре прошлого года в районе Барза на северо-востоке провинции была открыта средняя школа, отремонтированная на собранные в России средства.