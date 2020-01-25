Следовавший из Сибири во Вьетнам самолет экстренно вернулся в аэропорт отправления

Новосибирск, 25 января. Пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Она подчеркнула, что на борту воздушного судна находились 168 человек. Самолет начал выполнять рейс в 19.00 по московскому времени.

«В полете сработал датчик технической неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — отметила Горбунова.

По ее словам, пассажирский самолет вернулся в тоску отправления в 02.00. После этого пассажирам предоставили резервный борт, в 06.15 он отправился во Вьетнам. В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.