В Киеве дважды за утро «заминировали» станцию метро «Крещатик»

Киев, 25 января. Неизвестные телефонные террористы в субботу утром успели дважды «заминировать» метро «Крещатик» в Киеве.

Украинские полицейские обыскали станцию после анонимного звонка, но никаких опасных веществ не обнаружили, сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

Накануне в полицию поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на пяти центральных станциях. Проверку проводили на станциях «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота» и «Театральная».

Напомним, за ложные сообщения о минировании на Украине предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, при повторном нарушении тюремное заключение может составить до 8 лет.