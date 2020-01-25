Захарова на китайском языке поздравила жителей КНР с Новым годом

Москва, 25 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю на их родном языке. Поздравительное видео опубликовано в социальных сетях внешнеполитического ведомства.

Новый год по лунному календарю, называемый также праздником весны, является самым популярным праздником в Китае. В текущем году он празднуется 25 января.

???????????????? Официальный представитель #МИД России М.В.#Захарова поздравляет наших китайских друзей с наступлением Нового года по лунному календарю - Праздником весны ???????? Присоединяемся к её поздравлениям! #Россия #Китай pic.twitter.com/24upsZhJ5v — МИД России ???????? (@MID_RF) January 25, 2020

Мария Захарова владеет китайским языком, который выучила еще во время обучения в МГИМО. В 2003 году она получила научную степень кандидата исторических наук, темой ее диссертации стала «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».

Ранее Захарова прокомментировала рассекреченные ЦРУ документы о лидере запрещенной в РФ «Организации украинских националистов» Степане Бандере. В частности, в них говорится об уничтожении нескольких тысяч человек. Захарова подчеркнула, что российская сторона еще до публикации материалов заявляла о преступном характере деятельности украинского коллаборациониста.