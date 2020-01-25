Прототип «Волка с Уолл-Стрит» хочет отсудить у создателей фильма 300 млн долларов

Вашингтон, 25 января. Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, являющийся прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-Стрит», подал в суд на компанию Red Granite Pictures, продюсировавшую кинокартину. Белфорт намерен отсудить 300 миллионов долларов, пишет американский журнал Forbes.

Причиной подачи иска экс-брокера стали обвинения в адрес соучредителя продюсерской компании Ризы Азиза. По версии следствия, Red Granite Pictures при создании трех фильмов, в том числе и «Волка с Уолл-Стрит», использовала деньги, украденные у малайзийского государственного фонда. Предполагается, что Азиз похитил и отмыл через съемки около 250 миллионов долларов. Сам продюсер вину не признает.

Белфорт утверждает, что во время переговоров о продаже прав на экранизацию его биографии Азиз обманул бывшего брокера и не рассказал о происхождении средств. Белфорт пожаловался, что хотел провести «первую честную сделку в своей жизни», однако был дезинформирован.

«Иск Джордана Белфорта — не что иное, как отчаянная и в высшей степени ироничная попытка разорвать соглашение, впервые в жизни законно сделавшее его богатым и известным», — приводит комментарий адвоката Red Granite Pictures Мэтью Шварца телеканал «360».

Кинокартина «Волк с Уолл-Стрит» режиссера Мартина Скорсезе вышла на экраны в конце 2013 года (российская премьера состоялась в феврале 2014 года). Роль Джордана Белфорта исполнил Леонардо Ди Каприо. В фильме рассказывается, как бывший брокер создал компанию Stratton Oakmont и сказочно разбогател, продавая инвесторам недорогие акции. Мировые сборы «Волка с Уолл-Стрит» составили почти 400 миллионов долларов при бюджете кинокартины в 100 миллионов.

В 1998 году Белфорт был арестован. Впоследствии его признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Бывший брокер провел в тюрьме 22 месяца и вышел на свободу в апреле 2006 года.