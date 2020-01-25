Житель Китая прилетел в Иркутск и попал в больницу с подозрением на коронавирус

Иркутск, 25 января. Приезжий из Китая попал в больницу в Иркутске с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В сообщении на сайте правительства региона уточняется, что в Иркутск житель Поднебесной прилетел из Пекина 24 января и был доставлен в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Все, кто с ним контактировал, также проходят обследование», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время гражданин КНР проходит противовирусную терапию, ему уже стало лучше. Предварительный диагноз, который врачи поставили иностранцу — нетипированный вирус гриппа А, однако, чтобы полностью исключить подозрения на коронавирус анализы мужчины направлены в Новосибирск. Результаты должны прийти 25 января.

Напомним, вспышка пневмонии произошла в китайском Ухане 31 декабря. Власти Китая проинформировали об этом ВОЗ. Специалисты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. Известно о случаях заболевания не только в Китае, но Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме, США, Франции, Австралии.

По данным телеканала 360, жертвами коронавируса в Китае стали уже более 40 человек. Около 1300 человек заражены им. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.