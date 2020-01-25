Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 21

Анкара, 25 января. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции увеличилось до 21, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«В провинции Элязыг погибли 17 человек, в Малатье — четверо», — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что в результате катаклизма пострадали по меньшей мере 1030 человек. Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджи сообщил, что в провинции Элязыг минимум 30 человек остаются под завалами.

В настоящий момент в районе стихийного бедствия работают более 1,1 тысячи спасателей и 235 единиц техники. Потерявших кров в результате землетрясения жителей республики размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы сообщили, что предоставят бесплатные услуги связи для жителей пострадавших провинций.

Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в пятницу в 20.55 в провинциях Малатья и Элязыг. Эпицентр катастрофы находился в районе города Сивридже, пишет «Царьград». По предварительной информации, россиян среди пострадавших нет.

Ранее появилось видео последствий землетрясения в Турции. Кадры сняты после подземных толчков, на них видно, как экстренные службы занимаются поиском и спасением людей, оказавшихся под руинами.