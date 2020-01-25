Поклонская предположила, кому может быть выгоден китайский коронавирус

Москва, 25 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предположила, что ранее неизвестный коронавирус, распространившийся в Китае, мог появиться неслучайно.

Парламентарий отметила, что последние новости из Китая похожи на сводки «с фронтов апокалипсиса».

«Города, в которых живут 7–12 миллионов человек, берут в оцепление и закрывают на карантин… Разбивают блокпосты и перегораживают дороги», — описала Поклонская ситуацию в Китае в своем Telegram-канале, сообщает телеканал «Царьград».

Она также добавила, что военные не выпускают никого из зоны карантина, медики проверяют всех граждан с подозрениями на симптомы заболевания, а в больницах не хватает мест всем пораженным новым вирусом.

По мнению депутата, вирус могли распространить специально.

«Желая править миром и зарабатывать большие деньги, люди будто играют в компьютерную стратегию. И этот коронавирус могли запустить специально», — считает она.

Поклонская заявила, что в ситуации с эпидемией вируса могут быть замешаны большие деньги.

«Наверное, кто-то вскоре изобретет чудо-вакцину и станет «героем». Ну и попутно заработает огромные деньги — в качестве компенсации за придуманную «чуму ХХІ века», — написала Поклонская.

Напомним, ранее неизвестный коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань. Первых заболевших объединяло то, что они имели отношение к рынку морепродуктов.