Путин поздравил коллектив журнала «Историк» с пятилетием

Москва, 25 января. Российский президент Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала «Историк» с пятилетним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства отметил высокий профессионализм и плодотворную аналитико-исследовательскую работу коллектива.

«С удовлетворением отмечу высокий профессионализм сотрудников журнала, их плодотворную исследовательскую, аналитическую работу», — говорится в поздравлении российского президента.

Владимир Путин подчеркнул, что журнал «Историк» считается одним из наиболее авторитетных отечественных научно-популярных изданий в гуманитарной сфере, его миссия — просвещение и приобщение читателей к богатому историческому, духовному, культурному наследию.

Российский президент выразил надежду на то, что в новом году журнал посвятит несколько публикаций 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По словам Путина, главное, что сотрудники издания, поддерживают «конструктивный, взаимополезный диалог со своей аудиторией, воплощают в жизнь содержательные творческие, образовательные проекты».