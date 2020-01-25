Мишустин отметил вклад Абакумовой в сохранение отечественного культурного наследия

Москва, 25 января. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем директора Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Наталью Абакумову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Премьер-министр России отметил роль Абакумовой в сохранении отечественного культурного наследия. Мишустин подчеркнул, что под руководством Абакумовой музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского сохраняет память об этом исследователе.

«Вы посвятили свою жизнь музейному делу, немало сделали для сохранения отечественного культурного наследия», ― добавил Мишустин.

По словам главы кабмина, благодаря Абакумовой в музее ведется активная научная и издательская деятельность, большое внимание уделяется просветительским проектам и использованию цифровых технологий, что делает экспозицию музея доступной для самой широкой аудитории.