Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом

Угроза распространения в РФ китайского коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию, стала одной из главных тем, волновавших умы россиян, и едва не затмила даже смену правительства. Впрочем, наших граждан, «переживших» 90-е, в том числе дефолт 1998 года, а также свиной и птичий гриппы и «конец света» 2012 года, по-настоящему чем-то напугать довольно сложно. Федеральное агентство новостей пообщалось с русскими жителями Китая и узнало, что на самом деле происходит в стране.

Зараза с рынка

Российские ученые заняты изучением новой заразы, а китайские работают с пациентами. Предположительно, инфекция начала распространяться с рынка города Ухань, расположенного в провинции Хубэй, где вовсю шла торговля животными и различными мясными продуктами. Вероятно, что вирус, поражавший до этого только фауну, сумел каким-то образом «перешагнуть» межвидовой барьер.

«Простите, но накипело. Жрут все, что двигается и нет, а потом эпидемии на всю страну», — написал один из русскоязычных пользователей социальной сети «ВКонтакте», проживающий в Китае, в связи с происходящим.

Безусловно, хотя в любой ситуации найдутся любители пошутить, обстановка для самих китайцев не столь радужна. По официальным данным, скончался уже 41 человек, 1287 признаны зараженными. Китайские медики располагают методами и медикаментами для борьбы с вирусом. Одна из заболевших, 56-летняя женщина, уже вылечена и находится дома — тесты на наличие инфекции оказались отрицательными.

Случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в Гонконге, на Тайване, во Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Сингапуре и США. Правда, речь идет об 1-2 случаях в каждом регионе. В самом же Китае жесткий карантин введен в провинции Хубэй — выезд и въезд невозможны. В Ухани, крупном городе провинции, ударными темпами идет строительство госпиталя для лечения инфицированных коронавирусом. Объект будет сдан в эксплуатацию уже 3 февраля.

Что же касается России, то в нашей стране, к счастью, пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания вирусом 2019-nCoV. Самолеты, прибывающие из Китая и Таиланда, находятся под пристальным контролем соответствующих служб. Все немногочисленные «подозреваемые» оказались «жертвами» обычного ОРВИ. Согласно сообщениям СМИ, московские таксисты решили воспользоваться ситуацией и пытаются брать с китайцев двойную плату.

Уже известны способы свести риск заболевания коронавирусом к минимуму. Для этого достаточно соблюдать правила гигиены — мыть руки несколько раз в день, в том числе обязательно — перед едой, избегать контактов с больными, имеющими признаки ОРВИ — повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой. Рыбу и мясо рекомендуется подвергать длительной термической обработке. Лучше избегать контактов с приезжими из Китая и теми, кто недавно посещал эту страну. В случае же появления симптомов ОРВИ лучше не рисковать и не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

Китай: паники нет

Несмотря на такую нестандартную ситуацию, как введение жесткого карантина в целой провинции, в Китае паники нет. Страна отмечает Новый год и живет почти в обычном ритме. Анастасия Азарова проживает в городе Чэнду, до провинции Хубэй от него около 1000 км.

«Паника и страх абсолютно не обоснованны, так как власти Китая делают все, что в их силах, чтобы остановить распространение эпидемии, — рассказала она ФАН. — Эпицентр, город Ухань провинции Хубэй, закрыт на въезд и выезд, также закрыты еще два города провинции. В аэропортах и вокзалах ведется строгий контроль. Больницы работают в круглосуточном режиме. Официальная информация обновляется регулярно. Везде опубликованы правила безопасности».

Все крупные мероприятия, по словам девушки, отменены.

«Власти выпустили официальное заявление с просьбой не посещать людные места. Опубликованы инструкции по использованию защитных масок и мерам предосторожности. Школы и учреждения не работают по причине лунного Нового года. До 31 января в Китае официальные выходные. Рынки, супермаркеты, рестораны и прочее работают в праздничном режиме, сокращенные рабочие часы», — сообщила Азарова.

Собеседница ФАН признает, что некоторое напряжение у населения присутствует. Люди волнуются за детей и стараются следовать рекомендуемым мерам предосторожности.

«Люди массово закупаются масками, на которые резко взлетели цены, — отмечает Анастасия. — Многие отменили свои путешествия, стараются оставаться дома и не рисковать лишний раз. Немало и шуток, конечно. Все стремятся быть позитивными и не паниковать, соблюдая осторожность. Лично я переживаю за ребенка — у меня дочка пяти лет. Заставляю ее почаще мыть руки, носим маски, пьем витамины, постоянно проверяю состояние горла и температуру. Так же как и многие мои знакомые мамы. В основном мы в первую очередь волнуемся за детей».

Женщина считает, что панические настроения не соответствуют действительности, и благодарит ФАН за распространение правдивой информации.

«Спасибо за то, что собираете эту важную информацию. Я уже вижу много паники в российских медиа и среди населения РФ, что совершенно не радует. Хотелось бы больше правдивой информации», — добавила она.

ФАН поинтересовался ситуацией в Ухани у девушки, попросившей не называть ее имени.

«Передайте, пожалуйста, чтоб не поднимали панику. Все спокойно. Все хорошо», — сказала русская жительница провинции Хубэй.

В социальных сетях появились сообщения жителей этого района Китая, которые обеспокоены происходящим в провинции. Главным образом тревогу вызывает изоляция Хубэя, из которого легально выбраться пока нельзя. Одна из русских жителей Ухани, Ирина, рассказывает, что закрыт не только аэропорт, но также кафе, рестораны, железнодорожный вокзал и метро, не ходят автобусы. Другая жительница города — Сабина Полякова — опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, на котором видно, что людей на улицах почти нет, а те, кто появляется, закрыли лицо масками. Злополучный рынок закрыт, от него исходит неприятный запах.

Угроза — позади

Появление коварного, перешагнувшего по неизвестной пока причине межвидовой барьер коронавируса стало настоящим вызовом научному сообществу. Ведь большинство вирусов такого рода для человека не опасны.

Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, велика ли вероятность того, что вирус проникнет в Россию.

«Максимальная вероятность была на самых ранних этапах развития проблемы — декабрь — начало января, когда общество еще не понимало, с чем имеет дело, а специальные службы не всполошились, — заявил он. — Тогда была большая вероятность того, что вирус пересечет границу. На данный момент соответствующие китайские органы, занимающиеся предотвращением распространения инфекционных заболеваний, наделены фактически военными полномочиями».

Волчков напомнил, что в провинции Хубэй введен карантин, предотвращающий любое перемещение из четырех ее основных городов.

«Там не просто не летают самолеты, не ездят поезда или автобусы, а жителям не разрешается покидать эти районы. Это жесткие карантинные меры, которые в принципе должны ограничить пересечение вирусом не только границы между Китаем и Россией, но даже внутренних границ между провинциями», — отметил он.

По словам собеседника ФАН, разработаны методы быстрой диагностики.

«За 3-5 часов, то есть максимально быстро, мы можем выявить инфицированного человека, — уточнил он. — Установить, что он инфицирован именно коронавирусом. Все люди, прилетающие в РФ из Китая, прибывают не из инфицированных провинций, а из больших городов вроде Пекина, Шанхая и т. д. Тем не менее они сдают тест на симптомы ОРВИ — в первую очередь это повышение температуры. Все проходят через камеры инфракрасного спектора. За ними ведется наблюдение по прибытии. Стюардессы в самолете присматривают за пассажирами — нет ли у них симптомов».

Специалист добавил, что если вдруг такие симптомы обнаруживаются, даже самые легкие, то люди изолируются и у них берут образцы на анализ, а все те, кто с ними летел, также в случае подтверждения — а такого пока что в РФ не было — немедленно помещаются в карантин.

«За ними ведется наблюдение в течение инкубационного периода — порядка шести дней».

Что же касается вакцины — Волчков констатировал, что ни в России, ни где-то еще ее пока быть не может.

«Дело в том, что вирус был идентифицирован только под Новый год. Самое быстрое время, за которое можно в принципе разработать вакцину, — это не быстрее чем за три месяца. Это самый оптимистичный вариант. 3-6 месяцев — стандартный срок разработки вакцины», — объяснил он.

Подытоживая, завлабораторией геномной инженерии МФТИ сообщил, что актуальны карантинные меры, своевременная диагностика и, конечно, работа с инфицированными пациентами, если они вдруг обнаружатся в РФ.

«Повторюсь — пока ни одного инфицированного пациента в России зафиксировано не было», — сказал он.

Можно не лететь

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с пониманием отнеслась к происходящему и намерена разрешить пассажирам сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в/из Китая (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин), а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «Аэрофлота».

Как стало известно вечером 24 января, среди заразившихся коронавирусом граждан России нет. Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации.