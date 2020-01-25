Роспотребнадзор заявил об отсутствии больных коронавирусом в России

Москва, 25 января. Больных новым коронавирусом 2019-nCoV по данным на 25 января в России не выявлено, об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в РФ, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», ― говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что во всех пунктах пересечения госграницы РФ проводится усиленный контроль прибывающих лиц. С начало года было досмотрено более 20 тысяч рейсов и более 1,16 млн человек.

В ходе проверки было выявлено 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе 20 ― с респираторной симптоматикой. Все граждане, прибывшие из КНР и имеющие симптомы острых респираторных инфекций (ОРВИ), изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, в том числе новый коронавирус.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском Ухане зарегистрировали вспышку неизвестного вида пневмонии. Позднее выяснилось, что заболевшие подхватили коронавирус. Жертвами болезни стали более 40 человек, а число инфицированных составляет уже около 1300. Чтобы избежать распространения коронавируса, китайские власти фактически изолировали Ухань, перекрыв движение транспорта.

Ранее Роспотребнадзор призвал жителей РФ воздержаться от поездок в Китай из-за с эпидемии. В связи с этим авиакомпания «Аэрофлот» предложила россиянам сдать купленные ранее билет в КНР.