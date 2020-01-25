Джабаров оценил слова экс-президента Латвии об отношении к русскому языку

Москва, 25 января. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Андрис Берзиньш высказал предложение пересмотреть отношение властей Латвии к русскому языку. Джабаров оценил слова политического деятеля, выразив сожаление по поводу того, что политики «прозревают только тогда, когда оставляют свой пост».

Сенатор заметил, что «если бы в Латвии не притеснялся русский язык, если бы людей не оценивали по их национальности, эта страна была бы намного сильнее». С точки зрения Джабарова, Латвия не должна иметь такие плохие отношения со своим восточным соседом.

«От взаимодействия с Россией она только выиграет. Необходимо делать разумные шаги, а не действовать в угоду тех, кто хочет разрушить наши отношения», — резюмировал Джабаров.

Ранее экс-президент Латвии Андрис Берзиньш пожаловался на отношение к русскому языку в своей стране. Он указал на тот факт, что с языками не борются ни в одной стране. Пересмотреть свое отношение к вопросу следует и Латвии, уверен политик.

В настоящее время в стране на уровне законодательства установлен всего один государственный язык — латышский. Однако около 40% населения страны говорит на русском языке.