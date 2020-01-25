Галкин оставил Пугачеву в Грязи и улетел на другой конец света

Москва, 25 января. Юморист Максим Галкин уехал из России в Новую Зеландию. Видеозаписями из этой страны артист активно делится в своем Instagram.

Судя по всему, в Новой Зеландии шоумен находится там один, без своей звездной супруги Аллы Пугачевой. Примадонна осталась в деревне Грязь.Teleprogramma.pro предположила, что Галкин отправился в эту страну на гастроли. В минувшем году он активно гастролировал по России, а 2020-й, возможно, решил начать с выступлений перед зарубежными поклонниками.

Всего несколько дней назад Галкин собирался отстаивать лес возле деревни, где находится их с Пугачевой шикарный особняк. Эту территорию хотят отдать под строительство многоэтажных домов, и это тревожит артиста и его соседей. Кроме того, местные жители выяснили, что в этом лесу шли ожесточенные бои с фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны, поэтому строить высотки на этой территории — это самое настоящее кощунство.

Как отмечает телеканал 360, отдыхать всей семьей Галкин и Пугачева любят в курортном городе Юрмала, где снимают виллу. Туда они вместе со своими детьми Гарри и Лизой уезжают сразу на несколько недель и наслаждаются морем и солнцем.