Студентам рассказали, что запрещено делать в Татьянин день

Москва, 25 января. Студентам следует придерживаться определенных правил в Татьянин день, чтобы получить благословение своей покровительницы. Существует ряд запретов, которые будут актуальны для учащихся вузов 25 января.

Считается, что в Татьянин день нужно совершать добрые поступки, например, помогать нуждающимся или животным. На Руси верили, что в свой праздник Татьяна исполнит любое желание. Чтобы попросить о чем-то Татьяну, нужно найти самое высокое место в округе, исключив рукотворные строения, встать лицом к солнцу и громко и четко произнести желание.

Согласно приметам, 25 января студентам нельзя выносить мусор из комнаты, иначе можно потерять знания. Также в Татьянин день под запретом оказалось тихое времяпрепровождение — чтобы покровительница заметила учащихся и наделила их умом, нужно устроить шумную вечеринку. При этом веселиться в праздник нужно без спиртных напитков, так как существует поверье, что по запаху алкоголя человека может отыскать желающая навредить нечисть, передает Пятый канал.

Кроме того, существует ряд погодных примет, на которые стоит обратить внимание 25 января. Так, если в Татьянин день идет снег, то лето будет дождливое, а метель и сильный ветер могут предсказать снижение урожая на полях и уменьшение количества рыбы в реках.

Ранее профессор СПбГУ Игорь Тихонов рассказал, как празднуют Татьянин день в петербургских вузах. Самых талантливых и старательных студентов и педагогов награждают почетными знаками.