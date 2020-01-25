Американцы уличили Космические войска США в краже логотипа из «Стартрека»

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп представил новый логотип Космических войск США. Изображение глава Белого дома опубликовал в Twitter.

«После консультаций с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новый логотип для Космических сил Соединенных Штатов, шестого подразделения нашей великолепной армии!» — написал Трамп.

Новая эмблема представляет собой изображение круглой формы, в центре которой расположена схематическая модель Земли, а на заднем фоне — звезды. На переднем плане изображен белый наконечник стрелы, направленный вверх и опоясанный орбитой.

Пользователи Сети очень быстро обнаружили сходство нового логотипа с символом «Объединенной федерации планет» из «Стартрека».

«Лол, вы что, просто украли логотип «Стартрека?» — написал пользователь @eugenegu.

«Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты «Стартрека», — добавил @Pappiness.