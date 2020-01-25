Заворотнюк в пятилетнем возрасте находилась на пороге смерти

Москва, 25 января. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая борется со страшным недугом, могла попрощаться с жизнью еще в пятилетнем возрасте. Об этом актриса рассказала в архивном интервью для украинской версии «Битвы экстрасенсов».

Соответствующее видео опубликовало издание VladTime, пишут «Дни.ру». Оказывается, когда актрисе было пять лет, она перенесла операцию на горле из-за сильнейшего воспаления гланд. Анастасия оказалась практически на пороге смерти. Ей удалось выжить только благодаря опытному хирургу.

В СМИ летом появилась информация, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, напоминает телеканал «360». Актриса незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Бывший руководитель онкологического центра имени Н. Н. Блохина Михаил Давыдов ранее ответил на вопрос журналистов об опасности проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая якобы вызывает опухоль мозга. По его словам, несмотря на схожие обстоятельства заболеваний скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске и лечащейся от онкологии актрисы Анастасии Заворотнюк, связь между ЭКО и развитием глиобластомы не доказана.

Отметим, в настоящее время Анастасия проходит лечение в новой клинике, ее поддерживают супруг Петр Чернышев, дети и мать.