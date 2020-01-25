Зеленский объяснил отказ уволить Гончарука, сравнив его с машиной

Киев, 25 января. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны, сравнив его с «хорошей машиной».

«Он — хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль», — пояснил Зеленский в комментарии израильскому «9 каналу».

Президент Украины добавил, что он не сравнивает Гончарука с вещью, а использует аллегорию. Зеленский подчеркнул, что есть вещи, которые Гончарук еще должен изменить. По словам главы государства, Гончарук — молодой, очень нужный Украине и нынешнему времени человек.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за попавшей в Сеть аудиозаписи, как предполагается, неформального декабрьского совещания премьера с членами правительства и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». По словам премьера, запись была смонтирована из различных фрагментов совещания в кабмине, чтобы создалось впечатление, что Гончарук якобы не уважает Зеленского.

Позднее Гончарук объявил, что подает в отставку. Однако Зеленский не принял отставку премьера, заявив, что дает правительству еще один шанс. Глава Украины также поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись.