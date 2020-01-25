Брежнева удивила публику необычным платьем

Москва, 25 января. Поп-певица Вера Брежнева удивила публику своим появлением на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» в необычном наряде.

Знаменитость приехала на мероприятие в роскошном длинном платье черного цвета. Экстравагантность наряду добавлял яркий макияж, в частности красная помада. Внимание большинства присутствующих привлек внушительной длины разрез. Видеокадры с церемонии Брежнева выложила в сторис на своей странице в Instagram, передает Пятый канал.

Журналистам звезда рассказала, что на мероприятие она приехала сразу из аэропорта, поскольку вошла в число номинантов премии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как Вера Брежнева восхитила поклонников своими снимками в спортивном белье. Артистка приняла участие в фотосессии бренда Etam, на снимке ее можно увидеть в черных леггинсах и укороченном топе.

Интересно, что певица на кадрах не пытается кокетничать, как это делает большинство фотомоделей. Напротив, артистка с иронией демонстрирует стереотипную позу мужчин-атлетов, которую обычно можно увидеть на соревнованиях по бодибилдингу.

До этого Вера Брежнева шокировала фанатов своим селфи с наложенными усами.