В Сеть слили новую «прослушку» совещания премьера Украины о тарифах на газ

Киев, 25 января. Премьер Украины Алексей Гончарук оказался в центре нового скандала с прослушкой. На этот раз запись якобы была сделана на совещании, посвященном росту тарифов на газ.

Авторы YouTube-канала «Стенограма наради» утверждают, что совещание прошло в сентябре минувшего года, и его участниками, помимо самого Гончарука, стали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр энергетики Алексей Оржель, министр регионального развития Алена Бабак, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и другие. Именно их голоса якобы можно слышать на записи.

Предметом совещания стал рост тарифов на газ для населения в контексте сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Обсуждались способы сдержать цены с помощью манипуляций с Бюджетным кодексом.

Напомним, что из-за первого инцидента с публикацией аудиозаписи совещания Гончарука о курсе гривны политик даже подал в отставку. Тогда «прослушку» опубликовали на YouTube-канале «Как обмануть президента». На записи Гончарук заявляет, «что у президента «примитивное понимание экономических процессов». При этом Владимир Зеленский премьера простил и дал ему второй шанс, а также поручил в ближайшее время найти тех, кто сделал аудиозапись совещания и выложил ее в свободный доступ. Как поведет себя премьер после второй серии «прослушки» пока неизвестно, никаких комментариев он пока нигде не давал.