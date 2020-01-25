NRK заявила о серьезной реакции России на провокацию США на норвежском острове Ян-Майен

Москва, 25 января. Эксперты и политологи уверены, что Россия может резко отреагировать на появление американских самолетов на норвежском острове Ян-Майен. Об этом пишут авторы материала в издании NRK.

Журналисты подчеркивают, что командование ВВС США хотело бы, чтобы эта территория находилась под их влиянием, в таком случае ее можно было бы использовать для нужд американской авиации. Это, считают авторы, расширило бы свободу действий военнослужащих Соединенных Штатов при проведении совместных маневров с союзниками.

Однако есть сложность — рядом с островом пролегает маршрут следования российских подводных лодок, направляющихся от Кольского полуострова в сторону Атлантики, отмечается в NRK. Именно в этом видят угрозу многие эксперты. Так, профессор Турмуд Хайер заявил, что если Ян-Майен будет все-таки передан Норвегией в пользование американцам, то страна сама себя втянет в противостояние двух сверхдержав.

«Идя на сближение с США, норвежские власти должны быть готовы к тому, что Россия истолкует это чуть ли не как провокацию. Это заставит Россию чаще проводить учения дальше на западе и ближе к норвежской территориальной границе в Норвежском море», — отметил Хайер.

С точки зрения лидера «Красных» Бьернара Мокснеса, появление американских ВВС на острове Ян-Майен может привести к обострению отношений с Москвой. Провокации американцев могут вызвать серьезную реакцию российской стороны, объясняют журналисты.